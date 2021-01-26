Spor Süper Ligin ilk yarısında en fazla hangi takıma penaltı çalındı?
SÜPER LİG

Süper Lig'in ilk yarısında en fazla hangi takıma penaltı çalındı?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk yarısında hakemler, 95 kez penaltı noktasını işaret etti. Kullanılan penaltı vuruşlarının 78'i golle sonuçlandı. Peki Süper Lig'de en fazla hangi takıma penaltı çalındı?

Haber Merkezi AA
Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşmasından bir kare
Gaziantep FK-Trabzonspor karşılaşmasından bir kare

Sezonun ilk devresinde oynanan 210 karşılaşmada 95 penaltı kararı verilirken, kullanılan atışların 78'inde meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ligin ilk yarısında en fazla penaltı kazanan takım Çaykur Rizespor oldu. Sezonun ilk devresini 13. sırada tamamlayan Karadeniz ekibinin lehine 9 penaltı kararı verildi. Çaykur Rizespor, kazandığı bu penaltıların 8'ini gole çevirmeyi başardı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük sekizer penaltı kullandı

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Çaykur Rizespor'un ardından en fazla penaltıyı Galatasaray, Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük kullandı. Bu üç takımın da lehine sezonun geride kalan bölümünde sekizer penaltı kararı verildi. Galatasaray kazandığı 8 penaltının tamamını golle sonuçlandırırken, Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük ise kullandıkları penaltılarda ikişer atışı golle çeviremedi.

Antalyaspor ve Kasımpaşa lehine birer penaltı

Süper Lig'de en az penaltıyı Fraport TAV Antalyaspor ile Kasımpaşa takımları kullandı. İki takım lehine de birer kez penaltı verildi. Akdeniz ekibi kazandığı penaltıyı gole çevirirken, Kasımpaşa ise kazandığı atıştan yararlanamadı.

Göztepe aleyhine 8 penaltı

Ligin ilk yarısında en fazla Göztepe aleyhine penaltı verildi. Hakemler sezonun ilk devresinde Ege temsilcisinin aleyhine 8 kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan atışların 6'sı golle sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe aleyhine de hakemler 7 kez beyaz noktayı gösterdi.

  • Penaltı golcüleri Adem Büyük ile Maxim
  • Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Yeni Malatyasporlu Adem Büyük ile Gaziantep FK'nın Rumen oyuncusu Alexandru Maxim, penaltı atışlarından en fazla skor üreten isimler oldu. Her iki futbolcu da takımlarının kazandığı 6 penaltıyı gole çevirmeyi başardı. Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Galatasaray'da Mbaye Diagne, Gençlerbirliği'nde Robert Mendoza ile İttifak Holding Konyaspor'da Uğur Demirok penaltı atışlarından 4 kez ağları havalandırdı.

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