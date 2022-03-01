Spor Süper Ligin yıldızından dikkati çeken istatistik 36 yaşında herkesten fazla koşmuş
FUTBOL FUTBOL

Süper Lig'in yıldızından dikkati çeken istatistik: 36 yaşında herkesten fazla koşmuş

Süper Lig'de 27. haftanın en çok mesafe kateden futbolcuları belli oldu. Pozisyonlarına göre hazırlanan listenin ilk sırasında Karagümrük'ün yıldız ismi Lucas Biglia yer aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligin yıldızından dikkati çeken istatistik: 36 yaşında herkesten fazla koşmuş
Arşiv

Süper Lig'de haftanın en çok mesafe kateden oyuncuları açıklandı.

Comparisonator'un verilerine göre, haftanın en çok koşan oyuncusu Karagümrük'ün 36 yaşındaki yıldızı Lucas Biglia oldu.

Arjantinli futbolcu, takımının Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçta 13.16 kilometre mesafe katederek zirvede yer aldı.

Biglia bu sezon Süper Lig'de 22 maça çıktı ve 3 asist kaydetti.
Biglia bu sezon Süper Lig'de 22 maça çıktı ve 3 asist kaydetti.

Mevkilerine göre Süper Lig'de 27. haftanın en çok koşan 10 futbolcusu şöyle:

  • 1- Biglia (Karagümrük): 13.16 km
  • 2- Hajradinovic (Kasımpaşa): 13.07 km
  • 3- Bistrovic (Karagümrük): 12.72 km
  • 4- Ben Ouanes (Kasımpaşa): 12.59 km
  • 5- Caiçara (Başakşehir): 12.45 km
  • 6- Edin Visca (Trabzonspor): 12.03 km
  • 7- Szalai (Fenerbahçe): 11.95 km
  • 8- Vitor Hugo (Trabzonspor): 11.65 km
  • 9- Cornelius (Trabzonspor): 11.47 km
  • 10- Duarte (Başakşehir): 10.93 km


Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu: En yüksek puanı Trabzonsporlu oyuncu aldı
FOTOĞRAF 12
Title
Altay Bayındır (Fenerbahçe): 8 puan
Title
Onur Bulut (Kayserispor): 8.2 puan
Title
Alexis Perez (GZT Giresunspor): 7.7 puan
Title
Veysel Sarı (Antalyaspor): 7.5 puan
Title
Van Aanholt (Galatasaray): 9.1 puan
Title
Gedson Fernandes (Rizespor): 8.2 puan
Title
Benzia (Hatayspor): 8.5 puan
Title
Anthony Nwakaeme (Trabzonspor): 10 puan
Title
El Kaabi (Hatayspor): 9.6 puan
Title
Yatabare (Sivasspor): 8.3 puan
Title
Umut Nayir (GZT Giresunspor): 8.8 puan
Title
Haftanın 11'inin sahaya dizilişi
Süper Lig'de haftanın 11'i belli oldu: En yüksek puanı Trabzonsporlu oyuncu aldı
Futbol istatistik sitesi WhoScored, Süper Lig'de 27. haftanın en iyi 11'ini belirledi. Verimlilik puanlarına göre belirlenen kadroda GZT Giresunspor ve Hatayspor'dan 2'şer futbolcu yer aldı. Kayserispor maçında yaptığı asist ve penaltıdan attığı golle Trabzonspor'u galibiyete taşıyan Anthony Nwakaeme ise haftanın oyuncusu seçildi.


Ukraynada seferberlik

Ukrayna'da seferberlik

Vatandaşlar mühimmat stoklarını yapan orduya yardım ediyor.
Halk Rus tanklarının önünü kesti

Halk Rus tanklarının önünü kesti

Ukraynalıların ​askerleri şehirden kovma çabaları böyle kaydedildi.
Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Son başvuru tarihi 17 Mart.

Popüler video izleme platformu YouTube'ta PKK terör örgütünün propagandasının yapıldığı ortaya çıktı. Video aralarında çıkan reklamlarda PKK'nın faaliyetlerini içeren reklamlar milyonlarca kişiye izlettiriliyor.

​Ukrayna'dan gelen son kareler...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.