Süper Lig'in yıldızından dikkati çeken istatistik: 36 yaşında herkesten fazla koşmuş

Süper Lig'de haftanın en çok mesafe kateden oyuncuları açıklandı.
Comparisonator'un verilerine göre, haftanın en çok koşan oyuncusu Karagümrük'ün 36 yaşındaki yıldızı Lucas Biglia oldu.
Arjantinli futbolcu, takımının Başakşehir'i 2-1 mağlup ettiği maçta 13.16 kilometre mesafe katederek zirvede yer aldı.
Mevkilerine göre Süper Lig'de 27. haftanın en çok koşan 10 futbolcusu şöyle:
- 1- Biglia (Karagümrük): 13.16 km
- 2- Hajradinovic (Kasımpaşa): 13.07 km
- 3- Bistrovic (Karagümrük): 12.72 km
- 4- Ben Ouanes (Kasımpaşa): 12.59 km
- 5- Caiçara (Başakşehir): 12.45 km
- 6- Edin Visca (Trabzonspor): 12.03 km
- 7- Szalai (Fenerbahçe): 11.95 km
- 8- Vitor Hugo (Trabzonspor): 11.65 km
- 9- Cornelius (Trabzonspor): 11.47 km
- 10- Duarte (Başakşehir): 10.93 km
🏃 Süper Lig'de 27. haftanın en fazla mesafe kateden futbolcuları
🔹 Pozisyonlara göre oluşturulmuştur. pic.twitter.com/1A4TZ3nsgg
🏃 Süper Lig'de 27. haftanın en fazla mesafe kateden futbolcuları