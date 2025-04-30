Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tahkim Kurulu'ndan flaş karar! Piatek'in cezası...

Tahkim Kurulu'ndan flaş karar! Piatek'in cezası...

12:0130/04/2025, Çarşamba
G: 30/04/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında, RAMS Başakşehir ile TÜMOSAN Konyaspor takımları Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir oyuncusu Krzysztof Piatek, attığı gol sonrası sevinç yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında, RAMS Başakşehir ile TÜMOSAN Konyaspor takımları Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir oyuncusu Krzysztof Piatek, attığı gol sonrası sevinç yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Başakşehir'in forveti Krzysztof Piatek'in cezasını 1 maça indirdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Polonyalı futbolcuya verilen 39 bin liralık para cezasının da oy çokluğuyla kaldırılmasına hükmetti.


Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyemeyen Piatek, Tahkim Kurulunun kararının ardından Atakaş Hatayspor deplasmanında oynayabilecek.



#Süper Lig
#Başakşehir
#Krzysztof Piatek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı tarihi ve sayısı belli oldu mu? Sürekli işçi alımları İŞKUR başvuru ekranı