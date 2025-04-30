Tahkim Kurulu'ndan flaş karar! Piatek'in cezası...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında, RAMS Başakşehir ile TÜMOSAN Konyaspor takımları Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. RAMS Başakşehir oyuncusu Krzysztof Piatek, attığı gol sonrası sevinç yaşadı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Başakşehir'in forveti Krzysztof Piatek'in cezasını 1 maça indirdi.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Polonyalı futbolcuya verilen 39 bin liralık para cezasının da oy çokluğuyla kaldırılmasına hükmetti.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyemeyen Piatek, Tahkim Kurulunun kararının ardından Atakaş Hatayspor deplasmanında oynayabilecek.
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