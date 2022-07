Talisca kaos yarattı

Brezilyalı yıldız futbolcu Anderson Talisca'nın adı kaos ile anılıyor. 1 sezondur Al Nassr'da oynayan 28 yaşındaki futbolcunun, İspanya'daki yeni sezon çalışmalara henüz katılmaması eleştiri konusu oldu. Yıldız ismin sözleşmesinde özel madde olduğu konuşuluyor.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Al Nassr'ın kampına katılmadığı için eleştirilere maruz kaldı ve kaos yarattı. Arap basınında yer alan haberlerde yıldız golcünün, Suudi ekibinin İspanya'daki sezon öncesi kampına zamanında katılmadığı için ortaya çıkan tepkiler bulunduğu aktarıldı.

Sosyal medyada Brezilyalı oyuncunun ülkesinde müzik faaliyetleri içerisinde bulunduğu, partilere katıldığına yönelik görüntüler dolaştığı belirtildi. Fenerbahçe'den transfer olan Luiz Gustavo da Al Nassr'ın Marbella'daki kampına gitmişti. Vincent Aboubakar'ın da dün gelmesiyle ekibin tamamlandığı ifade edildi.

Özel madde olduğu öne sürülüyor

Ay sonuna kadar kampa katılacağı belirtilen Talisca'nın ise sözleşmesinde özel bir madde olduğu öne sürüldü. Buna göre Brezilyalı futbolcunun, lig bitiminden sonra 30 gün tatil yapma hakkı bulunuyor ve Suudi Arabistan'da da sezon 27 Haziran'da sona ermişti.

Brezliyalı yıldız futbolcu ise eleştirilere Twitter hesabından yanıt vererek 'Parti yaptığımı söyleyerek beni başka oyuncularla karıştırmayın. Burada olmamın sebepleri var. Kısa süre içinde takımımla olacağım' ifadelerini kullandı.

Daha önce Al Nassr'ın Al Fateh ile karşılaştığı mücadelede penaltı kaçıran yıldız oyuncu, sonraki dakikalarda kırmızı kart görerek oyunda atılmıştı. VAR'ın müdahalesi ile topsuz alanda rakibine yaptığı hareketin ardından oyun dışı kalan Talisca'ya taraftarlar tepki göstermişti.

Benfica, Talisca’yı Guangzhou FC’ye kiralamış ve 2019’da da 19.2 milyon Euro’ya bonservisini vermişti. Çin kulübü de futbolcuyu 2021’de 8 milyon Euro’ya Al Nassr’a satmıştı.

Don't compare me to other players to say I'm partying, I have reasons to be here, and soon I'll be with my team.👇 https://t.co/g3HEBBpNHd pic.twitter.com/7tWL73q0u7 — Andersontalisca (@talisca_aa) July 26, 2022