Luis Suarez, başladığı yere geri döndü

Dünya

Avrupa’da Müslüman kadınlara iş yok

Almanya ve Hollanda’da başörtülü Müslüman kadınların iş bulması zorlaşıyor. European Sociological Review dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında kadın adaylar, iş başvurularını hem başörtülü ve hem açık fotoğraflı CV’ler ile ayrı ayrı yaptı. Başörtülü başvurulara dönüş yüzde 65 daha az oldu.