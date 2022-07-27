Spor Luis Suarez, başladığı yere geri döndü
TRANSFER

Luis Suarez, başladığı yere geri döndü

Uruguaylı yıldız futbolcu Luis Suarez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte futbola başladığı Nacional takımıyla prensipte anlaştığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Luis Suarez, başladığı yere geri döndü
Luis Suarez

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest futbolcu statüsünde bulunan 35 yaşındaki Suarez, yeni kulübünü Twitter üzerinden açıkladı.

Yıldız futbolcu, futbola başladığı kulübü olan Nacional'den gelen transfer teklifini kabul ettiğini belirterek, "Nacional taraftarından bana ve aileme uzun bir süredir gelen destek mesajları için minnettarım. Kulüple ön anlaşma yaptım. Birkaç saat içinde transferin tamamlanmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Altyapısından yetiştiği Nacional'den 2006 senesinde ayrılan yıldız futbolcu, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid formalarını giymişti.

Suarez, Uruguay Milli Takımı'nda ise 132 karşılaşmada 68 gole imza attı.

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