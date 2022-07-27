Luis Suarez, başladığı yere geri döndü

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest futbolcu statüsünde bulunan 35 yaşındaki Suarez, yeni kulübünü Twitter üzerinden açıkladı.
Yıldız futbolcu, futbola başladığı kulübü olan Nacional'den gelen transfer teklifini kabul ettiğini belirterek, "Nacional taraftarından bana ve aileme uzun bir süredir gelen destek mesajları için minnettarım. Kulüple ön anlaşma yaptım. Birkaç saat içinde transferin tamamlanmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.
July 26, 2022
Altyapısından yetiştiği Nacional'den 2006 senesinde ayrılan yıldız futbolcu, Groningen, Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid formalarını giymişti.
Suarez, Uruguay Milli Takımı'nda ise 132 karşılaşmada 68 gole imza attı.