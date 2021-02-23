TBF'den olay iddia ilgili açıklama: Savcıları göreve davet ediyoruz

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, son iki gündür medyada yer alan haberler ışığında Turgay Demirel döneminde yaşanan İbrahim Seten olayıyla ilgili soruşturma başlatılacağını açıkladı.

"Bu iddiayı yok saymak mümkün değildir"

Başkan Türkoğlu yaptığı açıklamada, "Son iki gündür medyada yer alan haberler ışığında, Turgay Demirel döneminde yaşanan İbrahim Seten olayının tüm detaylarını araştırıyoruz. Federasyonumuzun adının, böyle ağır bir olay ile anılması bizi son derece üzmüştür. Buradan, iddiaların hedefindeki İbrahim Seten, dönemin Federasyon Başkanı Turgay Demirel ve ilgililer hakkında gerekli soruşturmayı yapmak üzere Cumhuriyet Savcılarımızı ve kamu denetçilerini göreve davet ediyorum. Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Kadın ve Erkek Milli Takımlarımızın başarılarını kutlamak isterken, son derece vahim, üstelik belgeye dayalı bu iddiayı yok saymak mümkün değildir. Federasyonumuz, bu tarz konulara hassasiyetle yaklaşmaktadır" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"Cumhuriyet Savcıları'nı göreve davet ediyoruz"

Türkiye Basketbol Federasyonu'da resmi site üzerinden bir açıklama yaptı. TBF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"A Erkek Milli Takımımızın, İsveç ve Hırvatistan’ı yenerek FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası’na katılmaya hak kazandığı akşam sosyal medyada, "İbrahim Seten" isimli kişinin 1992-1994 yıllarında Federasyonumuzda çalıştığı sırada insan kaçakçılığı suçundan hakkında soruşturma başlatıldığı, kendisinin de ifadesinde suçunu ikrar ettiği haberleri yer almıştır. Federasyonumuzun adının, böyle ağır bir olay ile anılması bizi son derece üzmüştür.

Buna karşılık Federasyonumuz iddialara ilişkin derhal araştırma başlatacaktır. Meselenin adlî yanının da olması nedeniyle, başta adı geçen İbrahim Seten ve dönemin Federasyon Başkanı Turgay Demirel olmak üzere diğer ilgililer hakkında soruşturma yapmak üzere Cumhuriyet Savcıları ile kamu makamlarını göreve davet ediyoruz."

REKLAM