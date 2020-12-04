TFF 1. Lig'de ilginç tablo: Süper Lig'i hedeflemeyen takım lider

Ligler başladığında Samsunspor, Adana Demirspor ve Altay gibi takımların zirvede büyük favori olarak gösterildiği TFF 1. Lig'de ilginç bir tablo var.

12. hafta maçlarının oynandığı ligde zirvede yer alan takım Altınordu. Alt yapısıyla dikkatleri üzerine çeken ve hemen hemen her sezon bir kaç oyuncusunu Türk futbol piyasasına kazandıran Ege temsilcisi, Süper Lig'e çıkmak istememesiyle de biliniyor. Futbolcu yetiştiriciliğine devam etmek isteyen Altınordu'nun Süper Lig'e çıktıkları zaman buna devam edemeyeceği fikrinde olduğuna yönelik açıklamalar önceki dönemlerde basına yansımıştı.

Tüm bunların yanı sıra şu anda ligin tepesinde bulunan Altınordu'nun ligin devamında da iddiasını devam ettirip ettirmeyeceği merak konusu. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan önceki sezonlarda, "Süper Lig'de olsak bile yabancı oyuncu almayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

TFF 1. Lig'de Altınordu'nun en yakın takipçileri ise Ankara Keçiörengücü ve Tuzlaspor. Bu takımlarında ligin tepesinde yer alması sezon başındaki tahminleri tamamen boşa çıktığının göstergesi.



