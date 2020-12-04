PTT 1.LİG

TFF 1. Lig'de ilginç tablo: Süper Lig'i hedeflemeyen takım lider

TFF 1. Lig'de 12. hafta maçları oynanıyor. Sezon başında yapılan tahminlerin aksine ligin genel görünümü şaşkınlık oluşturuyor. Futbol izleyicisinin tahmin etmekte zorlandığı 1. ligde liderlik koltuğunda yer alan takım açıkladıkları hedefler doğrultusunda önceki dönemlerde eleştiri konusu olmuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altınordu futbolcuların soyunma odasındaki zafer pozu.

Altınordu futbolcuların soyunma odasındaki zafer pozu.

Fotoğraf: Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA)

Ligler başladığında Samsunspor, Adana Demirspor ve Altay gibi takımların zirvede büyük favori olarak gösterildiği TFF 1. Lig'de ilginç bir tablo var.

12. hafta maçlarının oynandığı ligde zirvede yer alan takım Altınordu. Alt yapısıyla dikkatleri üzerine çeken ve hemen hemen her sezon bir kaç oyuncusunu Türk futbol piyasasına kazandıran Ege temsilcisi, Süper Lig'e çıkmak istememesiyle de biliniyor. Futbolcu yetiştiriciliğine devam etmek isteyen Altınordu'nun Süper Lig'e çıktıkları zaman buna devam edemeyeceği fikrinde olduğuna yönelik açıklamalar önceki dönemlerde basına yansımıştı.

Tüm bunların yanı sıra şu anda ligin tepesinde bulunan Altınordu'nun ligin devamında da iddiasını devam ettirip ettirmeyeceği merak konusu. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan önceki sezonlarda, "Süper Lig'de olsak bile yabancı oyuncu almayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

  • TFF 1. Lig'de Altınordu'nun en yakın takipçileri ise Ankara Keçiörengücü ve Tuzlaspor. Bu takımlarında ligin tepesinde yer alması sezon başındaki tahminleri tamamen boşa çıktığının göstergesi.


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