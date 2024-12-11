TFF'den Bursaspor taraftarına fair play ödülü

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bursaspor taraftar grubu Texas, 13 Ekim tarihinde oynanan Bursaspor-Kahramanmaraş maçı öncesi tribünlerde yaptığı kadına şiddete dikkat çeken koreografisi nedeniyle TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından ödüle layık görülmüştür. Taraftar grubunun sayısı gittikçe artan kadın cinayetlerine karşı öldürülen tüm kadınların isimlerini taşıyan pankartlarla yaptıkları anlamlı organizasyon, kurul üyelerin takdirini toplamıştır. Ödül, Bursaspor'un evinde Karşıyaka'yı ağırlayacağı karşılaşma öncesinde kurul üyelerinin katılımıyla takdim edilecektir.”