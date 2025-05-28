TFF'den olaylı Elazığspor-Vanspor FK maçı için karar

TFF Disiplin Kurulu, yardımcı hakem Murat Temel’e gelen yabancı madde nedeniyle tatil edilen Elazığspor - Vanspor maçı için kararını verdi.
Nesine 2. Lig Play-off yükselme turu maçında Elazığspor sahasında Vanspor FK ile karşı karşıya geldi.
Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ikinci yarısında ev sahibi tribünlerinden yardımcı hakem Murat Temel’e yabancı madde atıldı.
Yaşanan olayların ardından hakem Ümit Öztürk, yardımcılarını orta noktaya çağırdıktan sonra soyunma odasının yolunu tutmuş, maçı ertelemişti.
TFF Disiplin Kurulu, yardımcı hakem Murat Temel’e gelen yabancı madde nedeniyle tatil edilen Elazığspor - Vanspor maçıiçin Elazığspor’un hükmen yenilgisine (3-0) karar verdi.