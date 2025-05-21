2. Lig'de play-off 3. tur mücadelesi başlıyor

Futbolda Nesine 2. Lig'de play-off 3. tur mücadelesi yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Eleme usulüne göre 2 maç üzerinden oynanacak turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. turda maç programı şöyle:
22 Mayıs Perşembe
16.00 Altınordu-Batman Petrolspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil H. Tüzün)
20.00 Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor (Van Atatürk)
26 Mayıs Pazartesi
20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)
20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor (Elazığ)