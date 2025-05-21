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2. Lig'de play-off 3. tur mücadelesi başlıyor

2. Lig'de play-off 3. tur mücadelesi başlıyor

10:0821/05/2025, Çarşamba
AA
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2 maç üzerinden oynanacak turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.
2 maç üzerinden oynanacak turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek.

Futbolda Nesine 2. Lig'de play-off 3. tur mücadelesi yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Eleme usulüne göre 2 maç üzerinden oynanacak turda rakiplerine üstünlük kuran takımlar, finale yükselecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3. turda maç programı şöyle:


22 Mayıs Perşembe


Beyaz Grup:

16.00 Altınordu-Batman Petrolspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil H. Tüzün)


Kırmızı Grup:

20.00 Artı Değer Vanspor-Çimentaş Elazığspor (Van Atatürk)


26 Mayıs Pazartesi


Beyaz Grup:

20.00 Batman Petrolspor-Altınordu (Batman)


Kırmızı Grup:

20.00 Çimentaş Elazığspor-Artı Değer Vanspor (Elazığ)

#2. Lig
#Elazığspor
#Vanspor
#Altınordu
#Batman Petrolspor
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