THF Başkanı Uğur Kılıç'tan Nuri Albayrak'a ziyaret

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Yönetim Kurulu Üyesi Adem Altunsoy ile birlikte Trabzonspor eski başkanı Nuri Albayrak’ı ziyaret etti.
Nezaket ziyaretinde Kılıç, Albayrak'a A Milli Takım forması ve hentbol topu takdim etti.
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile Yönetim Kurulu Üyemiz Adem Altunsoy, Trabzonspor eski başkanı Nuri Albayrak’ı ziyaret etti. pic.twitter.com/u7dnLwBoZG
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile Yönetim Kurulu Üyemiz Adem Altunsoy, Trabzonspor eski başkanı Nuri Albayrak’ı ziyaret etti. pic.twitter.com/u7dnLwBoZG— Türkiye Hentbol Federasyonu (@Hentbol_Fed) March 16, 2022