Spor THF Başkanı Uğur Kılıçtan Nuri Albayraka ziyaret
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THF Başkanı Uğur Kılıç'tan Nuri Albayrak'a ziyaret

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Yönetim Kurulu Üyesi Adem Altunsoy ile birlikte Trabzonspor eski başkanı Nuri Albayrak’ı ziyaret etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
THF Başkanı Uğur Kılıçtan Nuri Albayraka ziyaret
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Trabzonspor eski başkanı Nuri Albayrak'a A Milli Takım forması takdim etti.

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, Yönetim Kurulu Üyesi Adem Altunsoy ile birlikte Trabzonspor eski başkanı Nuri Albayrak’ı ziyaret etti.

Nezaket ziyaretinde Kılıç, Albayrak'a A Milli Takım forması ve hentbol topu takdim etti.
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