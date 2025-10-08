THY Avrupa Ligi 3. hafta: Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague’de 3. hafta heyecanı başlıyor! Temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan ekibi Partizan ile kozlarını paylaşacak. Avrupa’nın en prestijli basketbol organizasyonunda yeni sezona iddialı başlayan lacivert-beyazlılar, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.





Partizan - Anadolu Efes maçı ne zaman?

THY Avrupa Ligi’nin 3. hafta mücadelesi 9 Ekim Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.





Partizan - Anadolu Efes maçı saat kaçta?

Belgrad’daki Stark Arena’da oynanacak maç TSİ 21.30’da başlayacak. Anadolu Efes, bu zorlu deplasmanda hem savunma direnci hem de dış atış performansıyla galibiyet arayacak.

Partizan - Anadolu Efes maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Müsabaka, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon ya da dijital platformlar üzerinden takip etmek mümkün olacak.





İki takım arasındaki son durum

Anadolu Efes, EuroLeague’de ilk haftada Maccabi Rapyd karşısında galip gelmiş, ikinci haftada ise Hapoel IBI karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Son 5 maçta Partizan’a karşı 3 galibiyet elde eden Efes, istatistiksel üstünlüğünü sürdürmek istiyor.





Basketbol Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki bir numaralı organizasyonunda 3. hafta maçları yarın, 9 ve 10 Ekim tarihlerinde oynanacak. Türk temsilcilerinden Anadolu Efes, 9 Ekim Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak. Belgrad Arena'daki karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak. Fenerbahçe Beko ise 10 Ekim Cuma günü Sırbistan'dan Kızılyıldız'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.





Avrupa Ligi'nde 3. haftanın programı şöyle:

9 Ekim Perşembe:

21.30 Partizan-Anadolu Efes (Belgrad Arena)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Monaco (Unipol Forum)

21.30 Baskonia-Panathinaikos AKTOR (Buesa Arena)

21.45 Paris Basketbol-Virtus Bologna (Adidas Arena)

22.00 Real Madrid-LDLC ASVEL (Movistar Arena)

10 Ekim Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.15 Olympiakos-Dubai Basketbol (Barış ve Dostluk)

21.30 Bayern Münih-Zalgiris (SAP Garden)