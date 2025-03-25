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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi kabul etti

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi kabul etti

12:0625/03/2025, Salı
AA
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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi kabul etti
Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli'yi kabul etti

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yıldırım, Busenaz Sürmeneli ve antrenörü Cahit Süme ile bir süre sohbet etti.


Aziz Yıldırım, milli boksörü tebrik ederek, "Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandırarak bizlere büyük sevinç yaşatan sporcumuzu kutluyorum. Başarılarının daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

#Aziz Yıldırım
#Trabzon
#Busenaz Sürmeneli

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