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Spor

Visca 3 asist yaptı: Trabzonspor evinde İstanbulspor’u 3 golle geçti

Trendyol Süper Lig 36. haftasında Trabzonspor evinde İstanbulspor’u konuk etti. Maç ev sahibi Trabzonspor’un 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Visca 3 asist yaparak, Paul Onuachu 2 gol atarak galibiyetin mimarları oldular. Trabzonspor bu sonuçla birlikte puanını 61’e çıkararak 3. sıradaki yerini korudu. Trabzonspor - İstanbulspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

20:52 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 21:01 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 36. haftasında Trabzonspor evinde İstanbulspor’u 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig 36. haftasında Trabzonspor evinde İstanbulspor’u 3-0 mağlup etti.
, Süper Lig 36. haftasında evinde İstanbulspor’u ağırladı. Paul Onuachu ve Thomas Meunier’in attığı gollerle bordo-mavililer maçtan 3-0 galip ayrıldı. Visca 3 asist yaparak maça damga vurdu. Trabzonspor - İstanbulspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ

Trabzonspor - İstanbulspor maç özetini izlemek için

TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 36. HAFTA TOPLU SONUÇLARI

TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI







#Trabzonspor
#Visca
#Süper Lig
#İstanbulspor
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