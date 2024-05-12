Trendyol Süper Lig 36. haftasında Trabzonspor evinde İstanbulspor’u 3-0 mağlup etti.
, Süper Lig 36. haftasında evinde İstanbulspor’u ağırladı. Paul Onuachu ve Thomas Meunier’in attığı gollerle bordo-mavililer maçtan 3-0 galip ayrıldı. Visca 3 asist yaparak maça damga vurdu. Trabzonspor - İstanbulspor maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ
TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ
TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ SONUCU
TRABZONSPOR - İSTANBULSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 36. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
TRENDYOL SÜPER LİG 36. HAFTA TOPLU SONUÇLARI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
TRENDYOL SÜPER LİG GOL KRALLIĞI
#Trabzonspor
#Visca
#Süper Lig
#İstanbulspor
40 dakika önce