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Trabzonspor Abdullah Avcı ile büyük maçları kaybetmiyor

Bordo-mavililer, tecrübeli teknik adam yönetiminde üç büyük rakibi karşısında son yenilgisini 663 gün önce Fenerbahçe karşısında aldı. Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibi, üç büyükler ile yaptığı 12 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor Abdullah Avcı ile büyük maçları kaybetmiyor
Abdullah Avcı

Süper Lig'in 15. haftasında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.

663 gündür kaybetmiyor

Tecrübeli teknik adam yönetiminde , üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan Bordo-mavililer, 663 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı. Karadeniz ekibi, bu dönemde 9 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Avcı ile 12 maç

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynarken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile Bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezonu tamamladı. Karadeniz ekibi, şampiyon tamamladığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip sezonu yenilgisiz kapadı, bu sezon ise 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

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