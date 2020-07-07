Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor muhtemel 11 Antalyaspor muhtemel 11
Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?
Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda yoluna kayıpsız devam etmek isteyen Trabzonspor, Antalyaspor'u mağlup ederek; Başakşehir'in Denizlispor maçında puan kaybetmesini bekleyecek. Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor muhtemel 11 ve Antalyaspor muhtemel 11'ini haberimizde bulabilirsiniz. Trabzonspor Antalyaspor maçı canlı anlatımı Yeni Şafak Spor'da olacak.
Haber MerkeziYeni Şafak
Şampiyonluk yolunda son 4 haftaya girilirken Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Galatasaray karşısında deplasmanda aldığı 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik haftayı kayıpsız geçiren bordo-mavililer, Fraport TAV Antalyaspor karşısında da kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Süper Lig puan durumunda Medipol Başakşehir'in 2 puan gerisinde 61 puanla ikinci sırada yer alan Karadeniz ekibi, şampiyonluk yolunda iddiasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.
Trabzonspor Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trabzonspor Antalyaspor maçı 8 Temmuz Çarşamba günü saat 18.30'da Medical Park Stadı'nda oynanacak. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşma beINSports 1'den naklen yayınlanacak.
Trabzonspor'da iki değişiklik
Trabzonspor’da bu maç öncesi Ahmet Canbaz ile Yusuf Sarı’nın sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Da Costa da kart cezası nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezası nedeniyle son oynanan Galatasaray maçında forma giyemeyen Joao Pereira’nın bu maçta ilk 11’de forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir’in ayrıca cezalı Da Costa’nın yerine de stoperde Campi’ye forma vermesi bekleniyor.
Antalyaspor ile 48. randevu
Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 48’inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 47 maçta Trabzonspor’un 29, Fraport TAV Antalyaspor’un 8 galibiyeti bulunuyor. 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 87 gol kaydederken, kalesinde 45 gol gördü. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 3-1 kazandı.
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