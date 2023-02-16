Trabzonspor'un tüm tribün gelirini depremzedelere bağışlayacağı UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağı Basel maçını izlemek için kente akın eden Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve diğer takım taraftarlarının yanı sıra futbol kulüplerinin başkanları ve TFF Yönetimi de şehre akın etti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.