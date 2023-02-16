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Trabzonsporlu futbolculardan anlamlı gol sevinci
Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor evinde Basel'i konuk etti. Bordo-mavili ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Temsilcimizin tek golünü 65. dakikada Larsen kaydetti. Danimarkalı oyuncu bu sezon Avrupa Kupaları'nda ilk golünü attı. 76.dakikada Maxi Gomze'in golü VAR'da ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Trabzonspor önümüzdeki hafta rövanş maçında Basel'e konuk olacak. Karşılaşma 23 Şubat Perşembe saat 23.00'te başlayacak.
12. dakikada savunma arkasına atılan topla arka direkte buluşan Gomez’in rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hitz’de kaldı.
22. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Eren’in sol çaprazdan vuruşu kaleci Hitz’den döndü. Ardından topla buluşan Abdülkadir Ömür’ün şutu yandan auta çıktı.
24. dakikada sağ kanattan Hugo Novoa’nın ceza sahasına ortasında kale önünde Kade’nin kafa vuruşu kaleci Uğurcan’da kaldı.
28. dakikada Abdulkadir Ömür’ün sağ çaprazdan şutunda kaleci Hitz topu kornere çeldi.
30. dakikada Gomez’in sağ taraftan kale sahasına ortasında Trezeguet’in vuruşunda top kaleci Hitz’den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
39. dakikada Bakasetas’ın ceza sahası yayı üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Hitz’den döndü.
86.dakikada Abdulkadir Ömür’ün ceza sahası içinde vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.
88.dakikada Umut Bozok’un ceza sahası içinde arkaya aşırdığı topla buluşan Trezeguet kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Hitz’den döndü.