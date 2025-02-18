Trabzonspor Denswil'in sözleşmesini feshetti

Bordo-mavili kulüp, Stefano Denswil'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Açıklamada, oyuncuya fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.
Trabzonspor Kulübü, önce 2021 yılının yaz transfer sezonunda kiralık olarak daha sonra 2022 yılının yaz transfer sezonunda bonservisi ile renklerine bağladığı Stefano Denswil'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.
"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Stefano Denswil arasındaki 01.07.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."