Trabzonspor deplasman galibiyeti özlemini bitirmek için Kızılyıldız maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarında 1161 gün sonra deplasmanda galip gelmeye çalışacak Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı. Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 8 maçta 7 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

Avcı ile ilk peşinde

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde de dış sahada 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi. Avcı yönetiminde Avrupa'da deplasmanda 5 karşılaşma oynayan bordo-mavililer, ilk olarak UEFA Konferans Ligi eleme turunda Norveç'in Molde takımı ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda ise Roma'ya 3-0 yenildi.

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Trabzonspor, bu sezon Şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 yenilirken, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'da Ferencvaros'a 3-2, üçüncü maçında da Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1 mağlup oldu.

Gruptan çıkma adına kritik bir deplasman maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanı bulunan ve averajla 2. sırada yer alan Trabzonspor, Kızılyıldız karşısında galip gelmesi halinde puanını 9'a yükselterek gruptan çıkma adına çok önemli bir adım atacak. Karadeniz ekibi, son karşılaşmasında 9 puanla grup lideri olan Ferencvaros'u konuk edecek.

İç saha hasretini Kızılyıldız karşısında sonlandırmıştı

Trabzonspor, Avrupa'da uzun süre evinde kazanamama hasretini de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 yenerek sonlandırmıştı. Bordo-mavililer, Kızılyıldız karşısında aldığı bu sonuçla evindeki 1119 günlük galibiyet hasretine son vermişti.