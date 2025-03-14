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Trabzonspor Fatih Tekke ile ilk maçında Başakşehir'e konuk olacak! İşte eksikler

Trabzonspor Fatih Tekke ile ilk maçında Başakşehir'e konuk olacak! İşte eksikler

10:4714/03/2025, Cuma
G: 14/03/2025, Cuma
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Fatih Tekke yeni takımıyla ilk kez idmana çıktı.
Fatih Tekke yeni takımıyla ilk kez idmana çıktı.

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçında RAMS Başakşehir'in konuğu olacak. Bordo-mavililer, bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde ilk maçına çıkacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.


Ligin son 2 haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a deplasmanda 1-0, sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olan ve teknik direktör değişimine giden bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde kötü gidişatını sonlandırmaya çalışacak. Dış sahada en son geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, son galibiyetini aldığı rakibi karşısında yine kazanması halinde 300 gün sonra deplasmanda galibiyet hasretine son vermiş olacak.


Trabzonspor'da Başakşehir maçı öncesi önemli eksikler


Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'nun kart cezası, Nwakaeme, Savic, Cihan Çanak ve Onuralp Çevikkan'ın da sakatlıkları bulunuyor.



#Rams Başakşehir
#Trabzonspor
#Süper Lig

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