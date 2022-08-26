Trabzonspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı mı?

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelenin biletleri de satışa çıktı. Daha önce İl Spor Güvenlik Kurulu kararına göre deplasman yasağı ise ev sahibi kulübün başvurusu neticesinde kaldırıldı ve sarı-kırmızılı taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alabilecek.

Trabzonspor - Galatasaray maçı biletleri bitti mi?

Bordo-mavili taraftarlara Galatasaray maçı için fiyatlar VIP Platinum bilet 1500 TL, VIP Gold bilet 1250 TL, VIP Silver bilet 1000 TL, Batı tribün bileti 500 TL ve Doğu tribün bileti 400 TL olarak belirlendi. Fırtına ve kale arkası tribünlerde yer alan koltukların tamamı kombine olarak satıldığı için yeniden satışa açılmadı. Bordo-mavili taraftarlar, karşılaşmanın biletlerine ilgi gösterirken 34 bin adet bilet yarım saat içerisinde satıldı.

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Galatasaray taraftarı maça girebilecek mi?

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun 24 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantıda alınan Galatasaray taraftarının tribünlere alınmaması kararı, Trabzonspor'un talebi üzerine iptal edildi. Deplasman yasağının kalkmasının ardından tribünlerdeki yerini alması beklenen sarı-kırmızılı taraftarlar, misafir tribünü biletlerini 250 TL'den satın alabilecek. Galatasaray taraftarlarına ayrılan tribünlerin yüzde 5'lik alanını kapsayacak 2 bin 40 adet misafir takım bileti yarın saat 14.00'te satışa açılacak.

Ayrıca Trabzon İl Güvenlik Kurulu kararıyla son 90 gün içinde Galatasaray A.Ş. logolu Passolig kartlarını iptal edip, Trabzonspor A.Ş. logolu Passolig kart çıkaran kişilere bilet satışı yapılmayacak