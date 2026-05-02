Trabzonspor - Göztepe (CANLI)

Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün Göztepe'ye konuk edecek. Saat 20.00'de başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün, yönetecek.
Ligin son 3 haftasında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, kötü gidişatını Göztepe önünde sonlandırmak istiyor.
Bordo-mavili takımda Savic, Batagov, Okay Yokuşlu, Taha Emre İnce ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.
Maçın 11'leri
Trabzonspor:
Onana, Salih, Chibuike, Mustafa, Pina, Tim, Ozan, Bouchouari, Muçi, Augusto, Onuachu.
Göztepe:
Lis, Arda, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Miroshi, Antunes, Janderson, Juan.
#Süper Lig
#Trabzonspor
#Göztepe