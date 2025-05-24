Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Trabzonspor ile Samsunspor 54. kez karşı karşıya

Trabzonspor ile Samsunspor 54. kez karşı karşıya

17:1924/05/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
İki takım sezonun ilk yarısında Samsun’da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlanmıştı.
İki takım sezonun ilk yarısında Samsun’da oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlanmıştı.

Trabzonspor ile Samsunspor Süper Lig’in 37’nci haftasında yarın yapacakları maçla 54’üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 53 maçta Trabzonspor 32, Samsunspor’un 11 galibiyeti bulunurken 10 maç da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig’in 37’nci haftasında yarın Samsunspor’u konuk edecek. Papara Park'ta saat 19.00’da başlayacak olan maçta hakem Ozan Ergün düdük çalacak.


Trabzonspor üstün


İki takım arasındaki rekabet 2’nci ligde 1967 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 53’'ü Süper Lig, 4’ü 2’nci Lig, 6’sı Türkiye Kupası olmak üzere 63 maçta karşı karşıya geldi.


İki takımın 2’nci ligde oynadığı 4 maçta Trabzonspor’un 2 galibiyeti, Samsunspor’un 1 galibiyeti bulunurken 1 maç da berabere sonuçlandı. Türkiye Kupası’nda 6 kez karşı karşıya gelen iki takımdan Trabzonspor’un 5, Samsunspor’un 1 galibiyeti bulunuyor.


Süper Lig’de 53 kez karşı karşıya gelen iki takım arasındaki maçlardan 32’si Trabzonspor’un, 11’i Samsunspor’un galibiyeti ile tamamlanırken, 10 maç da berabere sonuçlandı. Süper Lig’de iki takım arasında oynanan 53 maçta Trabzonspor rakip filelere 98 gol atarken, kalesinde ise 44 gol gördü.



#Süper Lig
#Trabzonspor
#Samsunspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ 2025: Torba yasa ne zaman Meclis'e gelecek?