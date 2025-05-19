Trabzonspor Kızlar Manastırı'nda piyano dinletisi ve fotoğraf sergisi düzenledi

Trabzonspor Kadın Komisyonu tarafından Kızlar Manastırı'nda organize edilen etkinlikte piyanist Nazlı Hacıalioğlu piyano dinletisi gerçekleştirdi. Spor yorumcusu Olcay Çakır kemençe, sanatçı Onur Dilber ise şiir ve şarkılarıyla Hacıalioğlu'na eşlik etti.





Programda konuşan Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Murat İskender, 19 Mayıs'ın yalnızca bir tarih değil, milletin yeniden ayağı kalkışının simgesi olduğunu ifade etti.





Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı kutlu yürüyüşün çok önemli olduğunu ve gençlere büyük bir sorumluluk yüklediğini vurgulayan İskender, "Çünkü onun en büyük eseri Cumhuriyet'tir. Emanetinin en büyük gücü ise Türk gençliğidir. Bugün aramızda 19 yaş altı takımımızın oyuncuları da var. Gençler sizler sadece yeşil sahalarda değil, karakterinizle duruşunuzla ve hayallerinizle geleceğimizin teminatısınız." diye konuştu.





Organizasyonun kulübün kültürel vizyonunun yansıması olduğunu anlatan İskender, emekleri için kadın komisyonu üyelerine teşekkür etti.





Trabzonspor'un bir futbol kulübünden daha fazlası olduğuna dikkati çeken İskender, şunları kaydetti:

"Trabzonspor, bir duruş bir inanç bir mücadele biçimidir. Bu ruhu yaşatmak hepimizin ortak görevidir. Bizler yönetim kurulu olarak bu sorumluluğumuzun farkındayız ve her zaman gençlerimizin yanında olmaya çalışacağız. Kadınlarımızın üretkenliği ve katkılarını da daha görünür kılmaya devam edeceğiz."





Programa Trabzon Vali Yardımcıları Fatih Kızıltoprak ve Ercan Öter, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Trabzonspor Kulübü yönetim kurulu üyeleri, Kadın Komisyonu Başkanı Ebru Çolak ve davetliler katıldı.



















