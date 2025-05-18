Bodrum FK-Trabzonspor: 1-1 (ÖZET)

Trabzonspor, Süper Lig'de Bodrum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Maçın özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bodrum FK ile karşılaştı. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi takım 12. dakikada Taylan Antalyalı'nın golüyle öne geçti. Bordo-mavililer 76. dakikada Muhammed Cham'ın penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı.
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, Stefan Savic, Arseniy Batagov ve Mustafa Eskihellaç sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 47'ye, Bodrum Futbol Kulübü ise 36'ya yükseltti. Ligde 5'incilik şansı kalmayan bordo-mavililer, böylece Avrupa defterini kapattı.
2. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Bardhi, orta sahada kazandığı topu, Taylan Antalyalı'ya aktardı. Ceza sahasına giren Taylan Antalyalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
22. dakikada gelişen Trabzonspor atağında, ceza sahası önünden Ozan Tufan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sousa'da kaldı.
29. dakikada Ahmet Aslan, topu Bardhi'ye aktardı. Bardhi'nin vuruşunda, kaleciden dönen topu aynı futbolcu tamamlamak istedi. Meşin yuvarlak direkten döndü.
Maçın ilk yarısını Sipay Bodrum FK 1-0 önde tamamladı.
65. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında, Arif Boşluk ceza sahasına orta yaptı. Folcarelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, keleci Sousa'da kaldı.
73. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. Zubkov'un ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda hakem Çağdaş Altay, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi. 76'ncı dakikada penaltıyı kullanan Cham, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
90+7. dakikada Brazao, ceza sahasında Cihan Çanak ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen Çağdaş Altay, penaltı kararını iptal etti.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.