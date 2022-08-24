Trabzonspor Kopenhag maçını şifresiz verecek kanallar

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kopenhag'ı ağırlıyor. Karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala spor severler, mücadeleyi Exxen haricinde izleyebileceği şifresiz kanalları araştırmaya başladı. Trabzonspor Kopenhag maçını şifresiz yayınlayacak kanal var mı, varsa hangi kanallar? İşte tam liste...

Trabzonspor - Kopenhag maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

Trabzonspor ile Kopenhag arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesi bugün saat 22:00'da başlayacak ve Exxen Spor platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor Kopenhag şifresiz izle

Exxen Spor üyeliği bulunmayan spor severler, Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan şifresiz ve ücretsiz bir şekilde mücadeleyi izleyebilecek.