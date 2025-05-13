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Trabzonspor kupa finaline hazır

Trabzonspor kupa finaline hazır

16:2413/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor yarın Gaziantep'te Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Gaziantep'te Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde karşılaşma öncesi basına kapalı olarak son çalışmasını gerçekleştirdi.


Antrenmanda Galatasaray maçından sonra sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Uğurcan Çakır ile tedavisi tamamlanan Stefan Savic'in de yer aldığı öğrenildi.


Trabzonspor, antrenmanın ardından Gaziantep'e gitmek için havalimanına hareket etti.





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