Spor Trabzonspor Marek Hamsikin sakatlığı sonrasında yeni orta sahasını açıkladı
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor Marek Hamsik'in sakatlığı sonrasında yeni orta sahasını açıkladı

Trabzonspor, Marek Hamsik'in sakatlığı sonrasında sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. Bordo mavililer, La Liga ekiplerinden Enis Bardhi ile anlaşmaya vardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Trabzonspor Marek Hamsikin sakatlığı sonrasında yeni orta sahasını açıkladı
Enis Bardhi - Trabzonspor

Trabzonspor Kulübü, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Enis Bardhi'nin transferi için kulübü Levante ve oyuncuyla anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Enis Bardhi'nin kulübümüze transferi konusunda, Levante Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Levante Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon avro, 3 yıla yayılmış 3 taksit halinde ödenecektir." denildi.

Bordo-mavili kulüp, KAP'da yer alan bir diğer açıklamada ise Bardhi ile opsiyon hakkı Trabzonspor'da olmak üzere 3 1 yıllık anlaşmanın sağlandığını ve oyuncuya her bir sezon için 1 milyon 300 bin avro garanti ücret ödeneceğini bildirdi.

Opsiyon hakkının kulüp tarafından kullanılması halinde, 2025-2026 futbol sezonu için de oyuncuya 1 milyon 300 bin garanti ücret ödeneceği belirtilen açıklamada, "Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadesine yer verildi.
İtibar etmeyin

'İtibar etmeyin'

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vatandaşlara önemli uyarı.
Trabzonsporun yeni oyun kurucusu

Trabzonspor'un yeni oyun kurucusu
ABD basınından dikkat çeken Türkiye analizi: Dünyaya diplomasi dersi veriyor

​İşlem hacmi 21,6 milyar lirayı buldu
Ayazma Camii ibadete açıldı

Ayazma Camii ibadete açıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

36 yıl sonra yeniden kazı yapılacak.

​Bordo-mavililerin, 23 kişilik Kopenhag listesi belli oldu.

​Kanser davaları sonu oldu
Adıyla yaşayacak

Adıyla yaşayacak

​Bakanlık açıkladı: Balı fazla kaçıran ayının ismi belli oldu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti: Onlarca üründe 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak
Zelenski: Zaporizhzhia Nükleer Santrali çevresinde yaşananlar Rusya’nın en büyük suçlarından biri
Dünya

Zelenski: Zaporizhzhia Nükleer Santrali çevresinde yaşananlar Rusya’nın en büyük suçlarından biri

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Zaporizhzhia Nükleer Santrali çevresinde yaşananların Rusya’nın ‘en büyük suçlarından biri’ olduğunu belirterek, “Rusların Zaporizhzhia Nükleer Santrali topraklarından tamamen çekilmesi ve Ukrayna'nın santral çevresindeki durum üzerindeki tam kontrolünün yeniden sağlanması, tüm Avrupa için nükleer güvenliğin yeniden sağlanmasını garanti edecektir” dedi.
Bakan Nebati açıkladı: Vergi desteği 100 milyar liraya ulaşacak
Ekonomi

Bakan Nebati açıkladı: Vergi desteği 100 milyar liraya ulaşacak

Hazine Ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 2022 yılı içerisinde toplamda yaklaşık 100 milyar lira vergi teşviki sağlayacaklarını belirterek "Türkiye Ekonomi Modeli'ne, imalata, yatırıma, üretime desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii'ni ibadete açtı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii'ni ibadete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları tamamlanan Üsküdar Ayazma Camii açılış töreninde konuştu. Yakında Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin ibadete açılacağını belirten Erdoğan, "Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak fethin ve onun muzaffer komutanı Fatih'in emanetine sahip çıkmıştık. Son dönemde İstanbul'un dört bir yanında inşa ettiğimiz camilerle ecdadın bu toprağa kazıdığı mühürleri çeşitlendirdik, çoğalttık, yaygınlaştırdık" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.