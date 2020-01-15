Trabzonspor Onazi'nin sözleşmesini feshettti

Trabzonspor'da 3.5 yıldır kadroda yer alıp geçen sezon ağır bir sakatlık geçirdikten sonra bu yıl ilk yarıda şans bulamayan Onazi'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada "Şirketimiz ile Ogenyi Eddy Onazi arasındaki, 04.08.2016 başlangıç 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Taraftara veda etti

Sosyal medya hesabı üzerinden Trabzonsporlu taraftarlara veda eden Ogenyi Onazi, "Gözümde her zaman farklı bir yeriniz olacak" dedi. Onazi yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor taraftarının bana gösterdiği sevgiyi asla unutmayacağım. Trabzonspor taraftarının benim gözümde ayrı bir yeri olacak. Mutlu olmayı hak ediyorsunuz, sezonun geri kalanında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.