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Trabzonspor Takımı yemekte buluştu

Trabzonspor Takımı yemekte buluştu

22:499/07/2025, Çarşamba
AA
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trabzonspor'da gerçekleştirilen akşam antrenmanı sonrası yönetim, teknik heyet ve futbolcular, akşam yemeğinde buluştu.

Trabzonspor'da yönetim, teknik heyet ve futbolcular, akşam yemeğinde buluştu.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, yönetim, teknik heyet ve oyuncuların, antrenmanın ardından Trabzon'da bir balık restoranında bir araya geldiği belirtildi.


Yemeğin keyifli bir atmosferde gerçekleştiği aktarılan açıklamada, takım içi birlik ve beraberliğin ön planda olduğu vurgulandı.


Açıklamada, yemek sırasında futbolcu Denis Draguş'un doğum gününün de kutlandığı ifade edilerek, "6 Temmuz'da yeni yaşına giren Draguş, teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti." denildi.





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