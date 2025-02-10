Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 23. haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısında soruları yanıtladı.





Şenol Güneş şöyle konuştu:

'Son bölümlerde çok daha dikkatliydik'

"Sürekli iyi oynamak istiyoruz ama oyuna öyle başlayamadık. Rakip oyunu kontrol etti. Kötü başladık ama iyi bitirdik. Son bölümlerde çok daha dikkatliydik. İkinci golü de bulabilirdik. Pozisyonlar bulduk ama rakip topu iyi kullandı ilk yarıda, sahayı iyi parsellediler. Oyuncularımın emekleri için teşekkür ediyorum. Kazanmamız gereken bir maçtı, mutluyuz."

'Bize çok şey katacaklar'

"Zubi'yi ortaya aldım en başta ama karşılamada sıkıntı çektik. Tekrar eski düzenimize dönmek zorunda kaldık. Zubkov çok önemli bir oyuncu, bize çok şey katacaklar. Tony ve Visca çok önemli, tecrübeli oyuncular. Dany Sikan çok önemli oyuncu, hücumda opsiyonlarımız çoğaldı. Sürekli geride kalan bir takım olarak bir sabırsızlık var."





'Hücumda bir beklentimiz yok'

"Almak istediğimiz genç ve bize katkı sağlayacak oyuncular vardı, sıkıntı oldu. Hücumda bir beklentimiz yok, ortada bir beklentimiz vardı. Yeni bir takımız zaten, alacağımız oyuncunun bize katkı sağlaması lazım, o da çok pahalı."

'Biz bunu alamayız'

"Defansta da bize alternatif olacak bir isim olabilirdi. Savic ve Arseniy yeni bir araya geldiler. Oraya alabileceğimiz oyuncu çok maliyetli olur, biz bunu alamayız. Savunma zaten tamamen yeni. Gidenler de olabilir, transfer bir neticedir. Bakacağız."















