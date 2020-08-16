BUNDESLİGA

Trabzonspor transfer haberleri: Sörloth ve Leipzig Norveç'te görüştü! Görüşmenin detayları ortaya çıktı

Sörloth ve Leipzig Norveç'te görüştü: Detaylar ortaya çıktı

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth birçok takımın radarında bulunuyor. Bu takımlardan birisi de Bundesliga ekiplerinden Leipzig. Hatta Sörloth'un Leipzig ile Norveç'te bir görüşme yaptığı bile iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sörloth bu sezon toplamda 49 maçta 33 gol ve 11 asistle oynadı.

Sörloth bu sezon toplamda 49 maçta 33 gol ve 11 asistle oynadı.

Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth'a teklif yağmaya devam ediyor. Golcü oyuncu için birçok takımın adı geçerken, son olarak da Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in 24 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Norveç'te yayın yapan TV2 ve Nidaros'a göre; Leipzig ve Sörloth, Trondheim'da bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan haberlerde, iki tarafın anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedildi. Alman kulübünün 53 milyon euroya Chelsea'ye transfer olan Timo Werner'in yerine Sörloth'u transfer etmek istediği biliniyor.

Sörloth Süper Lig'de 24 golle gol kralı olmuştu.
Sörloth Süper Lig'de 24 golle gol kralı olmuştu.

  • Trabzonspor 6 milyon euroya alma hakkına sahip
  • Trabzonspor'un, Crystal Palace ile yaptığı anlaşmada Norveçli golcüyü 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ayrıca bordo mavililer 6 milyon euroluk da satın alma opsiyonuna sahip.

Leipzig Alexander Sörloth için geliyor
Leipzig Alexander Sörloth için geliyor

Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth'a teklif yağmaya devam ediyor. Golcü oyuncu için birçok takımın adı geçerken, son olarak da Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in 24 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.Bild Gazetesi'nin haberine göre Leipzig takımdan göndermek istediği Patrik Schick yerine, Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor. Roma'dan kiralanan oyuncudan memnun olmayan Alman kulübünün, Sörloth'un transferi için görüşmelere başladığı iddia edildi.Trabzonspor 6 milyon euroya alma hakkına sahipTrabzonspor'un, Crystal Palace ile yaptığı anlaşmada Norveçli golcüyü 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ayrıca bordo mavililer 6 milyon euroluk da satın alma opsiyonuna sahip.Trabzonspor'da Filip Novak camiaya veda ettiVedat Muriqi yerine Papiss Cisse veya Famara Diedhiou

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