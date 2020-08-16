Sörloth ve Leipzig Norveç'te görüştü: Detaylar ortaya çıktı

Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth'a teklif yağmaya devam ediyor. Golcü oyuncu için birçok takımın adı geçerken, son olarak da Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in 24 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Norveç'te yayın yapan TV2 ve Nidaros'a göre; Leipzig ve Sörloth, Trondheim'da bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan haberlerde, iki tarafın anlaşmaya çok yakın olduğu kaydedildi. Alman kulübünün 53 milyon euroya Chelsea'ye transfer olan Timo Werner'in yerine Sörloth'u transfer etmek istediği biliniyor.

Trabzonspor 6 milyon euroya alma hakkına sahip

Trabzonspor'un, Crystal Palace ile yaptığı anlaşmada Norveçli golcüyü 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ayrıca bordo mavililer 6 milyon euroluk da satın alma opsiyonuna sahip.