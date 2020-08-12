BUNDESLİGA

Leipzig Alexander Sörloth için geliyor: Patrik Schick yerine Trabzonspor'dan Sörloth

Leipzig Alexander Sörloth için geliyor

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, birçok takımın ilgisini çekmeye devam ediyor. Süper Lig'de gol kralı olan Sörloth için Leipzig'in devreye girdiği iddia edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alexander Sörloth bu sezon Süper Lig'de 24 golle gol kralı oldu.

Alexander Sörloth bu sezon Süper Lig'de 24 golle gol kralı oldu.

Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth'a teklif yağmaya devam ediyor. Golcü oyuncu için birçok takımın adı geçerken, son olarak da Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in 24 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Bild Gazetesi'nin haberine göre Leipzig takımdan göndermek istediği Patrik Schick yerine, Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor. Roma'dan kiralanan oyuncudan memnun olmayan Alman kulübünün, Sörloth'un transferi için görüşmelere başladığı iddia edildi.

  • Trabzonspor 6 milyon euroya alma hakkına sahip
  • Trabzonspor'un, Crystal Palace ile yaptığı anlaşmada Norveçli golcüyü 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ayrıca bordo mavililer 6 milyon euroluk da satın alma opsiyonuna sahip.

Trabzonspor'da Filip Novak camiaya veda etti
Trabzonspor'da Filip Novak camiaya veda etti

Trabzonspor ile sözleşmesi biten ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen bordo mavili takımın golcü sol bek oyuncusu Instagram adresinden yayınladığı mesajla camiaya veda etti.'Her şey için teşekkürler'Filip Novak, Instagram sayfasından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:"Sevgili Trabzonspor! Biliyorsunuz ki ilk günden son maçıma kadar sizler için savaştım. Ama hayat, yeni meydan okumalardan ibarettir ve ben de yeni birini kabul etmeye karar verdim. Umarım anlayışlı olursunuz. Her şey için teşekkürler." Bu gönderiyi Instagram&#39;da gör Filip Novak (@fida7)&#39;in paylaştığı bir gönderi (6 Ağu, 2020, 8:22öö PDT)

Vedat Muriqi yerine Papiss Cisse veya Famara Diedhiou
Vedat Muriqi yerine Papiss Cisse veya Famara Diedhiou

İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi’i transfer etmek için ısrarını sürdürüyor. İtalyan kulübü bonuslarla 20 milyon euro bonservis bedeli önerirken, sarı- lacivertli yönetim ise bir sonraki satıştan pay almak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürerken, Vedat Muriqi de Lazio’da oynamak istiyor. İtalya Serie A’nin kendisine en uygun lig olduğunu düşünen Kosovalı golcü, iki kulübün anlaşması durumunda Lazio’nun teklifini değerlendirmek istiyor.Cisse ile 1 yıllık sözleşmeFenerbahçe, Vedat Muriqi’in takımdan ayrılması halinde Alanyaspor’dan Erol Bulut’un eski oyuncusu Papiss Cisse’nin transferi için harekete geçecek. Sarı- lacivertliler, bonservisi elinde olan tecrübeli golcüyle 1 yıllık bir sözleşme yapmayı planlıyor. Famara Diedhiou iddasıİngiliz basını ise F.Bahçe’nin, Vedat Muriqi’nin yerini Championship ekiplerinden Bristol City’den Famara Diedhiou ile doldurmayı planladığını öne sürdü. 27 yaşındaki Senegalli forvetin 1 yıl sözleşmesi kalmasının transferi kolaylaştırdığı kaydedildi. Diedhiou, bu sezon 44 maçta 14 golle takımının en skoreri olurken, toplamda ise 124 maçta 41 gol attı.Beşiktaş'a Alman golcü: Erdal Torunoğulları menajeriyle görüştüFenerbahçe Barcelona'yı reddeden Mauricio Lemos ile anlaştı: Mauricio Lemos kimdir?Galeri: Fenerbahçe'de Erol Bulut kanunları

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