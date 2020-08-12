Leipzig Alexander Sörloth için geliyor

Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth'a teklif yağmaya devam ediyor. Golcü oyuncu için birçok takımın adı geçerken, son olarak da Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in 24 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Bild Gazetesi'nin haberine göre Leipzig takımdan göndermek istediği Patrik Schick yerine, Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor. Roma'dan kiralanan oyuncudan memnun olmayan Alman kulübünün, Sörloth'un transferi için görüşmelere başladığı iddia edildi.

Trabzonspor 6 milyon euroya alma hakkına sahip

Trabzonspor'un, Crystal Palace ile yaptığı anlaşmada Norveçli golcüyü 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ayrıca bordo mavililer 6 milyon euroluk da satın alma opsiyonuna sahip.

Trabzonspor'da Filip Novak camiaya veda etti Trabzonspor ile sözleşmesi biten ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen bordo mavili takımın golcü sol bek oyuncusu Instagram adresinden yayınladığı mesajla camiaya veda etti.'Her şey için teşekkürler'Filip Novak, Instagram sayfasından yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:"Sevgili Trabzonspor! Biliyorsunuz ki ilk günden son maçıma kadar sizler için savaştım. Ama hayat, yeni meydan okumalardan ibarettir ve ben de yeni birini kabul etmeye karar verdim. Umarım anlayışlı olursunuz. Her şey için teşekkürler." Bu gönderiyi Instagram'da gör Filip Novak (@fida7)'in paylaştığı bir gönderi (6 Ağu, 2020, 8:22öö PDT)