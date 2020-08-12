Leipzig Alexander Sörloth için geliyor: Patrik Schick yerine Trabzonspor'dan Sörloth
Leipzig Alexander Sörloth için geliyor
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, birçok takımın ilgisini çekmeye devam ediyor. Süper Lig'de gol kralı olan Sörloth için Leipzig'in devreye girdiği iddia edildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth'a teklif yağmaya devam ediyor. Golcü oyuncu için birçok takımın adı geçerken, son olarak da Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in 24 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Bild Gazetesi'nin haberine göre Leipzig takımdan göndermek istediği Patrik Schick yerine, Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor. Roma'dan kiralanan oyuncudan memnun olmayan Alman kulübünün, Sörloth'un transferi için görüşmelere başladığı iddia edildi.
Trabzonspor 6 milyon euroya alma hakkına sahip
Trabzonspor'un, Crystal Palace ile yaptığı anlaşmada Norveçli golcüyü 2 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ayrıca bordo mavililer 6 milyon euroluk da satın alma opsiyonuna sahip.
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