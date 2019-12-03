Trabzonspor'da Onazi kadroya alındı

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekipte sakatlığını atlatan Onazi, yaklaşık bir yıllık aranın ardından kadroya dahil edildi. Trabzonspor'un kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Campi, Fernandes, Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Fıratcan Üzüm, Obi Mikel, Doğan, Onazi, Abdülkadir Parmak, Sosa, Cafer Tosun, Avdijaj, Nwakaeme, Sturrıdge, Ekuban, Sörloth, Koray Kılınç.