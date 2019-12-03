ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Trabzonspor'da Onazi kadroya alındı

Trabzonspor'da sakatlığını atlatan Onazi, yaklaşık 1 yıllık aranın ardından Altay maçı kadrosuna alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Onazi

Onazi

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Altay ile karşılaşacak. Bordo-mavili ekipte sakatlığını atlatan Onazi, yaklaşık bir yıllık aranın ardından kadroya dahil edildi. Trabzonspor'un kadrosunda yer alan isimler şu şekilde;

  • Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Campi, Fernandes, Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Fıratcan Üzüm, Obi Mikel, Doğan, Onazi, Abdülkadir Parmak, Sosa, Cafer Tosun, Avdijaj, Nwakaeme, Sturrıdge, Ekuban, Sörloth, Koray Kılınç.

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