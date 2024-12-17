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Trabzonspor'dan Bodrum FK maçının bilet fiyatlarına güncelleme

Trabzonspor'dan Bodrum FK maçının bilet fiyatlarına güncelleme

18:5717/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Trabzonspor
Trabzonspor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın bilet fiyatlarında düzenlemeye gitti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sipay Bodrum FK ile 22 Aralık Pazar günü yapacağı maçın biletlerinde düzenleme yaptı.


Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın kararıyla birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu zorlu günlerde tüm haksızlıklara birlikte göğüs germek amacıyla 22 Aralık Pazar günü Papara Park'ta oynayacağımız Sipay Bodrum FK maçı bilet fiyatlarında düzenlemeye gidilmiştir." ifadeleri yer aldı.


Yapılan düzenlemede batı, doğu, fırtına, güney ve kuzey kale arkası bilet fiyatlarının 61 lira olarak güncellendiği kaydedildi.


61 liraya düşürüldü

Güncel bilet fiyatlarına göre, VIP Platinum B Tribünü 3 bin 500, VIP Platinum A/C tribünleri 3 bin, VIP Gold 2 bin, VIP Silver 1500; batı, doğu, fırtına, güney ve kuzey kale arkası biletlerinin ise 61 lira olarak belirlendiği vurgulandı. Biletlerin, yarın saat 11.00'de satışa sunulacağı aktarıldı.






#Trabzonspor
#Bodrum FK
#Trendyol Süper Lig

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