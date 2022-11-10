Trabzonspor'un eski futbolcusu Anthony Nwakaeme Muşspor'a destek oldu

TFF 3. Lig ekiplerinden Muşspor, eski Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme'nin kulübe destek amacıyla 1071 adet forma satın aldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme, 1071 forma satın alarak Muşspor'umuza destek olmuştur. Kendisine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme, 1071 forma satın alarak Muşspor'umuza destek olmuştur. Kendisine teşekkür ederiz. 💛🤍 pic.twitter.com/sxPnLvR98P — Muşspor (@resmimusspor) November 10, 2022

Kulüp Başkanı Nevzat Kaya ise, "Sevgili kardeşim Tony'e bu anlamlı jestinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrılsak da beraberiz." açıklamasında bulundu.

Sevgili kardeşim Tony’e bu anlamlı jestinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrılsak da beraberiz. 💛🤍 ❤️💙 https://t.co/t0Byg9hmIA REKLAM November 10, 2022

Anthony Nwakaeme, geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Fayha Kulübü'ne transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu takımıyla çıktığı 7 karşılaşmada 3 gollük performans sergiledi.

Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor kariyeri

Trabzonspor'un 2018 yılının Ağustos ayında Hapoel Beer Sheva takımından 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve 4 yıl takımda kalan 33 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla çıktığı 145 maçta 47 gol ve 40 asistlik performans sergilemişti. Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor'la birlikte Süper Lig Şampiyonluğu, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası zaferlerini yaşamıştı.