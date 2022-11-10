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Trabzonspor'un eski futbolcusu Anthony Nwakaeme Muşspor'a destek oldu

TFF 3. Lig'de mücadele eden Muşspor, Trabzonspor'un eski futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin kulübe destek olmak amacıyla 1071 adet forma satın aldığını açıkladı. Kulüp Başkanı Nevzat Kaya, yıldız futbolcunun desteğine, "Sevgili kardeşim Tony’e bu anlamlı jestinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrılsak da beraberiz." ifadesiyle teşekkür etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun eski futbolcusu Anthony Nwakaeme Muşspora destek oldu
Anthony Nwakaeme

TFF 3. Lig ekiplerinden Muşspor, eski Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme'nin kulübe destek amacıyla 1071 adet forma satın aldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Trabzonspor'un eski yıldızı Anthony Nwakaeme, 1071 forma satın alarak Muşspor'umuza destek olmuştur. Kendisine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kulüp Başkanı Nevzat Kaya ise, "Sevgili kardeşim Tony'e bu anlamlı jestinden dolayı teşekkür ediyorum. Ayrılsak da beraberiz." açıklamasında bulundu.

Anthony Nwakaeme, geçtiğimiz sezon Trabzonspor ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Fayha Kulübü'ne transfer olmuştu. Tecrübeli futbolcu takımıyla çıktığı 7 karşılaşmada 3 gollük performans sergiledi.

Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor kariyeri

Trabzonspor'un 2018 yılının Ağustos ayında Hapoel Beer Sheva takımından 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve 4 yıl takımda kalan 33 yaşındaki futbolcu, bordo-mavili formayla çıktığı 145 maçta 47 gol ve 40 asistlik performans sergilemişti. Nijeryalı oyuncu, Trabzonspor'la birlikte Süper Lig Şampiyonluğu, Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası zaferlerini yaşamıştı.

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