Spor Abdullah Avcının gözdesi Trabzonsporda Mali detayları da belli oldu
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Abdullah Avcı'nın gözdesi Trabzonspor'da: Mali detayları da belli oldu

Trabzonspor uzun süredir görüşmelerde bulunduğu bir transferi daha sonuçlandırmayı başardı. Bordo mavililer Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Siopis ile anlaştı. Yunan futbolcu, resmi imzayı atmak için Trabzon'a gelirken transfere dair mali detaylar da belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun yeni transferi Manolis Siopis kimdir, kaç yaşında ve nasıl bir oyuncu: Siopisin bonservisi ne kadar?
Abdullah Avcı - Trabzonspor Teknik Direktörü

Trabzonspor, Alanyaspor'dan Yunan orta saha oyuncusu Siopis ile anlaşmaya vardı. Bordo mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın alınması yönünde ısrarcı olduğu 27 yaşındaki futbolcu, resmi sözleşmeyi imzalamak için Trabzon'a geldi.

Trabzonspor'un Siopis transferi için Alanyaspor'a 1 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği aktarıldı. Ayrıca Siopis'in bir sonraki satışından Alanyaspor'a yüzde 20 pay verileceği öğrenildi.

  • Siopis, 2019 yılında Aris'ten Alanyaspor'a 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Manolis Siopis kimdir, kaç yaşında, nasıl bir oyuncu?

Trabzonspor'un yeni transferi Siopis, 14 Mayıs 1994 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi. Siopis, kariyerine Olympiakos altyapısında başladı. 2019'da Aris'ten Alanyaspor'a transfer olan Siopis, Akdeniz temsilcisi ile toplamda 72 karşılaşmaya çıktı. Siopis, bu karşılaşmalarda 4 asist yaptı. Yunanistan Milli Takımı forması da giyen başarılı oyuncu yeni sezonda kariyerine Trabzonspor'da devam edecek.

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