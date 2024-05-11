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Spor

Trendyol 1. Lig'de Play-off sıralaması nasıl, Hangi takım küme düşecek?

Trendyol 1. Lig'te son hafta heyecanı yaşanıyor. Bugün oynanan yedi müsabaka sonrasında direkt play-off finaline yükselecek takımın yanı sıra play-off'a kalacak son takım ve lige veda edecek son ekip de belli olacak. Trendyol 1. Lig canlı skorlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:02 - 11/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:15 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
TRENDYOL 1. LİG
TRENDYOL 1. LİG

Trendyol 1. Lig'te son hafta heyecanı yaşanıyor. Bugün oynanan yedi müsabaka saat 16.00'da başladı.


Oynanacak maçların ardından direkt play-off finaline yükselecek takımın yanı sıra play-off'a kalacak ve lige veda edecek son takım da belli olacak.


TFF 1. Lig'de Play-off finaline kim kalacak?

57 puanlı 3. sıradaki Sakaryaspor, 56'şar puana sahip Bordum FK ile Çorum FK ve 55 puanlı Kocaelispor'dan biri ligi üçüncü bitirecek. Sıralamada 3. sırada yer alacak ekip, doğrudan adını play-off finaline yazdıracak.


TFF 1. Lig'de Play-off'a kim kalacak?

Son haftaya 50'şer puanla giren Bandırmaspor, Gençlerbirliği veya Boluspor'dan biri play-off'a kalacak. Bandırmaspor'un Adanaspor'a, Gençlerbirliği'nin Tuzlaspor'a konuk olacağı son haftada Boluspor da Çorum FK'yı ağırlıyor.


3 takımın sezon sonunda olası puan eşitliğinde Bandırmaspor adını play-off'a yazdıracak. Olası iki takımın puan eşitliklerinde ise Bandırmaspor, Gençlerbirliği'nin önünde, Boluspor'un gerisinde yer alacak. Gençlerbirliği ile Boluspor'un puan eşitliği halinde de Gençlerbirliği, Boluspor'u geride bırakacak.


TFF 1. Lig'de hangi takım küme düşecek?

Altay'dan sonra lige veda edecek son ekip 35 puanlı Şanlıurfaspor, 36 puanı bulunan Adanaspor veya 37 puanlı Tuzlaspor'dan biri olacak. Son haftada, Şanlıurfaspor, Manisa FK'yı; Adanaspor, Bandırmaspor'u ve Tuzlaspor da Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.


TRENDYOL 1. LİG CANLI SKOR


TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU




#Trendyol 1. Lig
#Sakaryaspor
#Kocaelispor
#Adanaspor
#Şanlıurfaspor
#Tuzlaspor
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