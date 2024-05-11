Trendyol 1. Lig'de Play-off sıralaması nasıl, Hangi takım küme düşecek?

Trendyol 1. Lig'te son hafta heyecanı yaşanıyor. Bugün oynanan yedi müsabaka saat 16.00'da başladı.





Oynanacak maçların ardından direkt play-off finaline yükselecek takımın yanı sıra play-off'a kalacak ve lige veda edecek son takım da belli olacak.





TFF 1. Lig'de Play-off finaline kim kalacak?

57 puanlı 3. sıradaki Sakaryaspor, 56'şar puana sahip Bordum FK ile Çorum FK ve 55 puanlı Kocaelispor'dan biri ligi üçüncü bitirecek. Sıralamada 3. sırada yer alacak ekip, doğrudan adını play-off finaline yazdıracak.





TFF 1. Lig'de Play-off'a kim kalacak?

Son haftaya 50'şer puanla giren Bandırmaspor, Gençlerbirliği veya Boluspor'dan biri play-off'a kalacak. Bandırmaspor'un Adanaspor'a, Gençlerbirliği'nin Tuzlaspor'a konuk olacağı son haftada Boluspor da Çorum FK'yı ağırlıyor.





3 takımın sezon sonunda olası puan eşitliğinde Bandırmaspor adını play-off'a yazdıracak. Olası iki takımın puan eşitliklerinde ise Bandırmaspor, Gençlerbirliği'nin önünde, Boluspor'un gerisinde yer alacak. Gençlerbirliği ile Boluspor'un puan eşitliği halinde de Gençlerbirliği, Boluspor'u geride bırakacak.





TFF 1. Lig'de hangi takım küme düşecek?

Altay'dan sonra lige veda edecek son ekip 35 puanlı Şanlıurfaspor, 36 puanı bulunan Adanaspor veya 37 puanlı Tuzlaspor'dan biri olacak. Son haftada, Şanlıurfaspor, Manisa FK'yı; Adanaspor, Bandırmaspor'u ve Tuzlaspor da Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.





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