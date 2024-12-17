Ziraat Türkiye Kupası 5. turda evinde Karacabey Belediye Spor’u 1-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor gruplara kalmaya hak kazandı
Ziraat Türkiye Kupası 5. turda TÜMOSAN Konyaspor evinde 2. Lig ekiplerinden Karacabey Belediye Spor’u konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi Konyaspor dakika 90+1’de Umut Nayir’in penaltıdan kaydettiği golle 1-0 kazandı. TÜMOSAN Konyaspor bu sonuçla gruplara kalmaya hak kazandı. TÜMOSAN Konyaspor - Karacabey Belediye Spor maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turda evinde Karacabey Belediye Spor’u 1-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor gruplara kalmaya hak kazandı. Galibiyet golü Umut Nayir’den geldi. TÜMOSAN Konyaspor - Karacabey Belediye Spor maç özeti haberimizde.
TÜMOSAN KONYASPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
TÜMOSAN KONYASPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
TÜMOSAN KONYASPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇ SONUCU
TÜMOSAN KONYASPOR - KARACABEY BELEDİYE SPOR MAÇ SONUCU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI
#TÜMOSAN Konyaspor
#Karacabey Belediye Spor
#Ziraat Türkiye Kupası