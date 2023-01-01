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Spor

ÖZET | TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor: 1-2

Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

18:53 . 16/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor

TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi TÜMOSAN Konyaspor, Uğurcan Yazğılı'nın 34. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.


Beraberlik için bastıran konuk Çaykur Rizespor, 89. dakikada Gustavo Affonso Sauerbeck ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Karadeniz ekibi, 90+2'de Adolfo Gaich'in attığı golle 2-1 öne geçti.


Kalan sürede başka gol olmadı ve Konyaspor'un eski teknik direktörü İlhan Palut'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor, sahadan 3 puanla ayrıldı.


Bu sonuçla Rize temsilcisi puanını 10'a çıkarırken bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan TÜMOSAN Konyaspor, topladığı 8 puanda kaldı.

TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor maç özeti

31. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Mithat’ın kaleyi cepheden gören pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

GOL

34. dakikada sol kanattan Guilherme’nin arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Uğurcan boş pozisyonda dokundu ve uzak köşeden topu ağlara gönderdi. 1-0

45+1. dakikada ceza alanı önü sol çaprazında topla buluşan Zeqiri’nin arka direğe doğru yaptığı ortaya Varesanovic kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarı gitti.

57. dakikada ceza yayında topla buluşan Cicaldau’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan’da kaldı.

63. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Yunus’un pasıyla ceza sahası için sol çaprazında topla buluşan Prip’in şutunda kaleci Gökhan gole izin vermedi.

67. dakikada Guilherme’nin sol kanattan ceza sahasına içine yerden pasında topla buluşan Yunus’un uzak köşeye vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı çeldi.

86. dakikada taç atışı sonrası ceza sahası önü sol çaprazında topla buluşan Varesanovic’in sert şutunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.

87. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Minchev, Soner’in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi.

GOL

89. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Gustavo, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

GOL

90+2. dakikada Shelvey’in derin pasıyla savunma arkasına sarkan Gaich kaleci Bernardoni ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlayan Gaich meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2







#Süper Lig
#TÜMOSAN Konyaspor
#Çaykur Rizespor
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