Beraberlik için bastıran konuk Çaykur Rizespor, 89. dakikada Gustavo Affonso Sauerbeck ile 1-1'lik eşitliği sağladı. Karadeniz ekibi, 90+2'de Adolfo Gaich'in attığı golle 2-1 öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Konyaspor'un eski teknik direktörü İlhan Palut'un çalıştırdığı Çaykur Rizespor, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Rize temsilcisi puanını 10'a çıkarırken bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşayan TÜMOSAN Konyaspor, topladığı 8 puanda kaldı.

34. dakikada sol kanattan Guilherme’nin arka direğe doğru kullandığı serbest vuruşta Uğurcan boş pozisyonda dokundu ve uzak köşeden topu ağlara gönderdi. 1-0

45+1. dakikada ceza alanı önü sol çaprazında topla buluşan Zeqiri’nin arka direğe doğru yaptığı ortaya Varesanovic kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarı gitti.