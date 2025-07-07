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TÜMOSAN Konyaspor'a Kongolu bek

TÜMOSAN Konyaspor'a Kongolu bek

11:597/07/2025, Monday
IHA
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Yhoan Andzouana atkıyla poz verdi.
Yhoan Andzouana atkıyla poz verdi.

Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Kongolu savunma oyuncusu Yhoan Andzouana’yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

TÜMOSAN Konyaspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Slovakya’nın DAC Dunajska Streda kulübünde forma giyen sağ bek Yhoan Andzouana’yı 3 yıllığına renklerine bağladı. Konyaspor Müzesi’nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Andzouana, takımımızda 23 numaralı formayı giyecek. Yhoan Andzouana’ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.


Fransız ekibi Monaco’nun altyapısında yetişen Andzouana, sırasıyla CF Peralada, Girona, KSV Roeselare ve DAC Dunajska Streda kulüplerinde top koşturdu.







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#Yhoan Andzouana
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