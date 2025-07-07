TÜMOSAN Konyaspor'a Kongolu bek

TÜMOSAN Konyaspor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, Slovakya’nın DAC Dunajska Streda kulübünde forma giyen sağ bek Yhoan Andzouana’yı 3 yıllığına renklerine bağladı. Konyaspor Müzesi’nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu.