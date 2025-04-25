Türk okçuluğunun hedefi Los Angeles Olimpiyatları'na 8 sporcu ile katılmak

Yusuf Göktuğ Ergin yaptığı açıklamada, Türk okçuluğunun 2021 yılında yapılan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ilk altın madalyasını Mete Gazoz ile aldığını hatırlattı. Bu başarının sürdürülebilir olması için Paris 2024'ten de madalya almalarının önemli olduğuna dikkati çeken Ergin, Türk sporcularının artık olimpiyatlarda en önemli madalya adayları arasında yer aldığını kaydetti. Türkiye'nin uluslararası organizasyonlarda gösterdiği performansın ardından okçuluğa olan ilginin arttığına dikkati çeken Ergin, her geçen milli takıma katılan yeni isimlerle olimpiyatlardaki başarı çıtasını arttırmayı amaçladıklarını kaydetti.





Ergin, 9 Nisan'da itibarıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin aldığı karar ile Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları yarışma programına okçuluk makaralı yay karışık takımlar kategorisinin dahil edildiğini vurgulayarak, "Makaralı yayda uzun zamandır dünyanın lider ülkelerinden birisiyiz. Bu karar bizim için heyecan verici. Dünya ve Avrupa şampiyonaları ile Avrupa Oyunları'nda sporcularımız bu kategoride madalya kazanmayı başarmışlardı." diye konuştu.





"Klasik yay ve makaralı yayda yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığını alacağız"





Olimpiyatlardaki aday oldukları madalya sayısının artmasının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Ergin, "Los Angeles'a 6 sporcuyla katılma hedefini, makaralı yay mix takımın da olimpiyat programına alınmasıyla 8 sporcuya çıkardık. Olimpiyatlara 8 sporcu ile katılarak ülkemize madalyalar getirmek istiyoruz. Bunun için 2027 yılındaki Dünya Şampiyonası çok önemli bir faktör olacak. Kotalar orada dağıtılmaya başlanacak. Klasik yay ve makaralı yayda yıllardır verdiğimiz emeğin karşılığını alacağız. Çalışmalarımızın bize verdiği öz güvenle planlarımızı kota kazanmak üzerine değil ülkemize olimpiyatlarda tekrardan madalya sevinci yaşatmak üzerine planladık." ifadelerini kullandı.



