Türk Telekom Basketbol yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek

Türk Telekom Basketbol yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek

16:5018/08/2025, Pazartesi
AA
Türk Telekom hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.
Türk Telekom hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 11 Ağustos'ta çalışmalara başlayan Türk Telekom, 18-24 Ağustos tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak.


Kamp kadrosuna kendi ülkelerinin milli takımlarında bulunan Andrejs Grazulis, Kyle Allman ve Marko Simonovic hariç tüm oyuncuların katılacağı bildirildi.

