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Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

Türkiye 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde

10:3619/06/2025, Perşembe
AA
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Milli takım, yarı finalde Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.
Milli takım, yarı finalde Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'yi 77-63 yenen Türkiye, adını yarı finale yazdırdı.

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası çeyrek finalinde ABD'yi mağlup etmeyi başaran Türkiye, yarı finale yükseldi.


Milli takım, Sao Paulo kentindeki organizasyonun çeyrek finalinde ABD ile karşılaştı. Üstün oynadığı karşılaşmada rakibini 77-63 yenen milliler, organizasyonda yarı finale yükseldi.


Milli takım, yarı finalde Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

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