Türkiye Güney Kore maçı ne zaman? Türkiye Güney Kore voleybol maçı CANLI

Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) heyecan tüm hızıyla sürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, turnuvanın ikinci haftasına fırtına gibi başladı. Almanya'yı 3-1 yenen Filenin Sultanları, güçlü rakibi Sırbistan'ı da aynı skorla devirdi. Antalya'daki ilk etapta da 4 maçta 2 galibiyeti bulunan ay-yıldızlı ekip, böylece toplamda 4 galibiyete ulaştı. Türkiye'nin sıradaki rakibi ise Güney Kore. Voleybolseverler maçın yayın bilgilerini araştırıyor.





TÜRKİYE GÜNEY KORE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye'nin Güney Kore ile Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda karşılaşacağı VNL maçı, 1 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.00'de oynanacak ve mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.





TÜRKİYE VNL'DE KAÇINCI SIRADA?





3 etaptan oluşan VNL'de, ABD etabının ardından müsabakalar Çin'de oynanacak. Şu ana kadar 6 maça çıkan Filenin Sultanları elde ettiği 4 galibiyetle 5. sırada yer alıyor. Turnuvada ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. VNL'de 6 galibiyeti bulunan Polonya birinci, aynı galibiyet sayısına sahip olan Brezilya ise ikinci sırada yer alıyor.



