ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Türkiye Kupası maç özetleri izle: Rizespor-Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti?

Çaykur Rizespor Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig temsilcisi Eskişehirspor'u 3-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Haber Merkezi AA
Rizesporlu futbolcuların gol sevinçleri

Rizesporlu futbolcuların gol sevinçleri

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme karşılaşmalarında Çaykur Rizespor kendi sahasında Eskişehirspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekip Çaykur Rizespor’un, Eskişehirspor karşısında 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın gol dakikaları

5. dakikada Samudio'nun soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında Kemal Rüzgar düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

12. dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın yumrukları ile uzaklaştırmak istediği topu, penaltı noktası üzerinde Samudio kafa ile filelere gönderdi: 2-0

15. dakikada Yasin Pehlivan'ın sol taraftan ceza yayı üzerine pasında, Tunay Torun'un yaklaşık 25 metreden sağ ayağı ile plase vuruşunda meşin yuvarlak doksan diye tabir edilen yerden filelere gitti: 3-0

  • Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Çaykur Rizespor, kupada son 16 turuna yükseldi.
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