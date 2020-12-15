Çaykur Rizespor Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme karşılaşmalarında Çaykur Rizespor kendi sahasında Eskişehirspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekip Çaykur Rizespor’un, Eskişehirspor karşısında 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Karşılaşmanın gol dakikaları

5. dakikada Samudio'nun soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında Kemal Rüzgar düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

12. dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın yumrukları ile uzaklaştırmak istediği topu, penaltı noktası üzerinde Samudio kafa ile filelere gönderdi: 2-0

15. dakikada Yasin Pehlivan'ın sol taraftan ceza yayı üzerine pasında, Tunay Torun'un yaklaşık 25 metreden sağ ayağı ile plase vuruşunda meşin yuvarlak doksan diye tabir edilen yerden filelere gitti: 3-0