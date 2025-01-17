Tyrone Wallace Galatasaray'da

Tyrone Wallace, Türk Telekom forması ile gösterdiği etkili performansın ardından Euroleague takımlarından Zalgiris Kaunas'a transfer olmuştu.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Tyrone Wallace'ı transfer ettiğini açıkladı.
Galatasaray, Tyrone Wallace'ı kadrosuna kattı
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki ABD'li basketbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
Geçen sezon Türk Telekom forması giyen tecrübeli oyuncu, son olarak Litvanya ekibi Zalgiris'te görev yaptı.
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