SÜPER LİG

UEFA Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları gelirlerini bir kısmına el koyacak

UEFA, Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye Avrupa kupaları gelirlerinden kesilmek üzere 2 milyon Euro avro para cezası verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
UEFA

UEFA

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2016'da imzaladığı FFP anlaşmasının kurallarını ihlal eden Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Avrupa kupalarından elde edeceği olası gelirlerden 2 milyon Euro kesintiye gidileceği kaydedildi.

Öte yandan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Yargı Komisyonu tarafından verilen karara ilişkin, sarı-lacivertli kulübün borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yeniden yapılandıramaması nedeniyle para cezasının 1 milyon avroya düşme ihtimalinin gerçekleşmediği belirtildi.


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