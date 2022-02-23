Spor UEFAnın Şampiyonlar Ligi finalini St Petersburgdan alması gündemde
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UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg'dan alması gündemde

UEFA, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan kriz nedeniyle, bu sezonki Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburg kentinden almayı planlıyor.

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Haber Merkezi AA
UEFAnın Şampiyonlar Ligi finalini St. Petersburgdan alması gündemde
UEFA

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz, mayıs ayında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finalini de etkileyebilir.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre UEFA, 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda yapılacak final maçının yerini değiştirmeyi planlıyor. UEFA'dan yapılan açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve gerekmesi halinde gecikmeden karar alınacağı vurgulandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Egemen ülkeleri işgal eden Rusya'da futbol organizasyonu düzenlenemeyeceğini" söyledi.

Final maçının St. Petersburg kentinden alınması çağrısında bulunan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da bu mücadeleye ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

UEFA, halihazırda 2 Mart'ta Kiev'de oynanması planlanan Dinamo Kiev ile Sporting Lizbon arasındaki Gençler Ligi maçını ertelemişti. Londra, daha önce 7 kez UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaptı.

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