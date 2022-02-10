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Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliği düşündüklerini ifade etti. Konuyla ilgili bir çok kulüp başkanının da kendileriyle aynı fikirde olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Liginde format değişiyor
Aleksander Ceferin

UEFA Başkanı Ceferin Avrupa'nın bir numaralı kupası olan Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ve final maçlarının final-four usulü ile oynanması fikirlerinin olduğunu belirtti.

Ceferin yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi'ninde NFL ve Super Bowl gibi final-four formatında oynanmasını istedilerini söyleyerek, "Bu konuyu PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi de dahil olmak üzere bir çok kulüp başkanına ilettim, onlar da aynı düşünüyorlar. Çift maçlı yarı finallerde iç saha maçı oynayacak takımların gelirlerini telafi etmek dahi bu sistemle mümkün olabilir" dedi.

Ceferin bu konu gibi köklü değişikliklerin Şampiyonlar Ligi statüsünün büyük ölçüde değişeceği 2024/25 sezonundan önce hızlı bir şekilde yapılmasının mümkün gözükmediğini de sözlerine ekledi.

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